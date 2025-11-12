«Спартак» уже отказался от нескольких кандидатов на пост тренера

«Спартак» отказался от вариантов с назначением Палладино, Ивича и Картала на пост тренера
«Спартак» изучал варианты с назначением Исмаила Картала и Владимира Ивича на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«От этих вариантов отказались. Ещё клуб общался с Филиппом Клеманом. Также часть людей в руководстве выступала за экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который сейчас работает в «Аль-Айне». При этом агенты через людей в клубе продвигали кандидатуру экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова. Был также вариант с Раффаэле Палладино, но его забраковал Кахигао, как и несколько других опций. А заместитель гендиректора «Спартака» Андрей Мовсесьян, например, предлагал кандидатуру Михаила Галактионова. На данный момент никого из них «Спартак» не рассматривает», — добавил источник «Чемпионата».
Накануне, 11 ноября, «Спартак» объявил об уходе с должности главного тренера Деяна Станковича.
Главное сейчас
Главное сейчас