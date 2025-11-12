Станковичу сообщили об увольнении из «Спартака» по видеозвонку. Тренер находится в Белграде – новость он воспринял спокойно («СЭ»)

Sports.ru

11 ноября московский клуб сообщил об отставке сербского специалиста с поста главного тренера команды.

Вскрылось, как Станковичу сообщили об увольнении
© Sports.ru

По информации «Спорт-Экспресса», ключевая причина увольнения – отсутствие игрового прогресса, а не публичные высказывания специалиста.

Во вторник руководство клуба по видеосвязи связалось с тренером, который сейчас находится в Белграде, и объявило о решении.

Отмечается, что от Деяна Станковича не было возражений. Он воспринял предложение о завершении отношений спокойно и без лишних эмоций.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости