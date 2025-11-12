«Лукойл» – как Петр I, бравший иноземцев на руководящие должности в царстве. Для них в своем отечестве пророка нет». Белоус не верит в назначение российского тренера в «Спартак»

Бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что «Спартак» опять назначит иностранца главным тренером.

Белоус оценил вероятность назначения россиянина тренером "Спартака"
«Я сомневаюсь, что «Лукойл» будет брать российского тренера в «Спартак». Основной посыл «Лукойла» – в своем отечестве пророка нет. Поэтому тут история, как Петр Первый всегда брал немцев и других иноземцев на руководящие должности в царстве, также действует и «Лукойл». Они сами неоднократно заявляли, что отдают предпочтение иностранцам», – сказал Белоус.

Вчера «Спартак» расстался с сербским тренером Деяном Станковичем.

