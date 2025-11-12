Московский футбольный клуб "Спартак" вложил много средств, но не добился никаких результатов под руководством сербского тренера Деяна Станковича, поэтому было принято решение об отставки специалиста. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший тренер красно-белых испанец Гильермо Абаскаль.

"Спартак" объявил об уходе Станковича 11 ноября.

"Никогда неприятно видеть, как коллегу увольняют с работы. - сказал Абаскаль. - На дистанции клуб вложил много денег и не добился результатов. Я думаю, что в современном футболе это нормально, есть много требований. "Спартак" всегда призван быть чемпионом".

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25. После 15 туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. По данным портала Transfermarkt, в минувшее межсезонье московский клуб приобрел футболистов на общую сумму €26,98 млн.