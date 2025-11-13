Канчельскис: Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная России

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал совмещение постов наставником национальной команды и московского «Динамо» Валерием Карпиным.

«Карпину надо определяться — либо «Динамо», либо сборная России. На два фронта нельзя. Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное. На счёт его увольнения лучше спросить у руководства «Динамо», но всё возможно. Тренерская работа неблагодарное дело. Я не удивлюсь такому исходу — сам был в такой ситуации», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бело-голубые под руководством Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после 15 туров.