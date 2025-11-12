ЭСК рассмотрит эпизод в матче «Оренбурга» с «Локомотивом»

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод с удалением главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова в матче 15‑го тура МИР РПЛ с московским «Локомотивом», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

В воскресенье «Оренбург» в гостевом матче проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1. В добавленное ко второму тайму время Ахметзянов получил прямую красную карточку. Позже глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что Ахметзянов был удален за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника».

— ЭСК рассмотрит эпизод с удалением главного тренера ФК «Оренбург» Ильдара Ахметзянова на 90+ минуте матча «Локомотив» — «Оренбург», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Также на заседании будут рассмотрены эпизоды матчей между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА. Дагестанский клуб просит изучить момент с неназначеным пенальти на 37‑й минуте матча в рамках РПЛ, а московский — с назначенным 11‑метровым в компенсированное к первому тайму время кубковой встречи.

