Слишкович ответил на вопрос о токсичности раздевалки «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович отреагировал на стереотип о токсичной среде внутри московского клуба.

— Так сложилось, что если смотреть на «Спартак» со стороны, то «Спартак» кажется очень токсичной командой. Во-первых, потому что от «Спартака» всегда ждут победы, всегда, что бы там ни было. Во-вторых, постоянно есть тренерские перестановки, есть перестановки в структуре руководства и так далее. Является ли раздевалка «Спартака» токсичным местом, вот, например, во времена, когда меняется тренер?

— Вы, может быть, сейчас одно тяжёлое слово сказали, токсично. Я бы не [сказал], что «Спартак» токсичный. Факт остается, что очень часто меняются тренеры, что не только тренеры меняются, очень быстро [меняются] спортивный директор, генеральный директор. По моему мнению, континуитета нет, «Спартак» не идёт путём, которым надо. «Спартак» пойдёт одним путём, потом что-то там случится, давай сейчас попробуем налево, потом давай попробуем направо, А чтобы ты пошёл по пути до цели, он не всегда короткий, он иногда очень длинный. И надо время, надо подождать, надо давать доверие и спортивному директору, и тренеру, и генеральному директору. И не важно, кого хочешь менять или не хочешь менять. Сейчас я вам не могу сказать игроки, кто был доволен, кто был недоволен. Я не чувствовал, что там какие игроки недовольны. Потому что да, мы можем разговаривать, что второй сезон результатов не было, что мы и что руководство ждало и хотело. Игроки тоже хотели. Первый сезон, я бы сказал, достаточно позитивный, «Спартак» при воздействии Гильермо показал атакующий футбол, доминирующий футбол. Играли, по моему мнению, в очень интересный футбол, где были какие-то тактические решения. Я не хочу сказать, что там вау, но первый раз некоторые игроки увидели такие решения, и они это приняли очень хорошо, и старались это делать, и много раз получилось это. Почему во втором сезоне всё пошло не так, как мы все надеялись, сейчас надо глубже анализировать, увидеть, где сделаны ошибки. Я повторяю, всегда клуб, конечно, когда недоволен, ищет вину у тренера. Им легче поменять тренера, чем поменять 25 игроков или 10 игроков. Это всё понятно, это тоже всегда так было.

Но сказать, что виноват Гильермо, я этого не могу допускать. Виноват Гильермо, как виноват и я, как виноваты и остальные ассистенты, как виноваты и игроки, как виновато руководство. Если что не идёт так, никогда не может быть один человек виноват. И жалко, потому что я считаю Гильермо тренером очень амбициозным, с очень хорошими идеями, в голове работяга большой, значит, он отдаёт себя 24 часа, живёт за это, очень много времени он тоже теряет, чтобы улучшать себя и увидеть, что другие делают или не делают. Я тоже так стараюсь развиваться, уделять много времени. Так что, что у меня всегда скажут, у меня, к Гильермо, и как к человеку, и как к тренеру, всегда будет одно уважение, потому что, я не вспомню каких негативных моментов. Я всегда вспомню хорошие моменты, их было очень много. Очень много. И в профессиональной, и в личной жизни. Между нами, когда мы бы разговаривали. Так что я с большой улыбкой вспомню это время, — сказал Слишкович в выпуске шоу DASH на YouTube.