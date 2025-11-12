Выяснилось, кто будет исполнять обязанности тренера "Спартака"

Стали известны подробности о поиске нового главного тренера московского "Спартака".

По информации источника, поисками нового главного тренера "Спартака" будет заниматься спортивный директор Франсис Кахигао. Вадим Романов будет исполнять обязанности главного тренера до зимней паузы, а затем уступит место новому специалисту.

Вчера, 11 ноября, московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон. Сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.

После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. Временно исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича.