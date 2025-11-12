Что нужно знать о сборной Перу, с которой сегодня играет Россия

Сборная Перу добиралась до России более 30 часов. По данным местных медиа, сначала задержался самолёт из аэропорта Лимы, из-за чего сломалась вся логистика. Потом команде пришлось ждать вылета из Турции, так что в Санкт-Петербурге перуанцы оказались лишь во вторник днём. Хотя изначально прибыть планировалось раньше. Но трудности их явно не смутили – уже вечером команда потренировалась, а главный тренер выступил перед журналистами в преддверии матча с Россией.

Перу занимает 49-е место в рейтинге ФИФА. Что на 19 строчек ниже, чем Россия. Команда пролетела мимо финальной части ЧМ-2026, заняв девятое место в отборе. А в начале 2025-го, когда призрачные шансы попасть на чемпионат мира ещё оставались, сборная стала объектом для злой иронии. Так получилось, что никто не хотел её тренировать.

Контекст был следующий: сборная ужасно начала отборочный турнир – в первых шести матчах дважды сыграла вничью и четырежды уступила. Хуан Рейносо лишился своего поста. Потом последовал провал на Кубке Америки – 2024, где команда не смогла выйти из группы. В отборе на ЧМ тренд чуть улучшился: вместо четырёх поражений – три, вместо нуля побед – одна, а ничьих было снова две. Однако для выхода на чемпионат мира даже такой темп набора очков считался пограничным. И со своей должностью попрощался уже Хорхе Фоссати.

Замену искали уже исходя из новых вводных: по задумке руководства федерации, сборную теперь должен был возглавить статусный иностранец. Ведь к тому моменту шансы попасть в финальную часть ЧМ всё-таки ещё сохранялись. Федерация обращалась к Тите, Габриэлю Милито, Марсело Гальярдо и Хосе Пекерману. И все они отказались. Никто не хотел связываться с Перу, считая этот проект бесперспективным.

Но кого-то назначить всё-таки было нужно. Поэтому выбрали полярный подход. Пригласили Оскара Ибаньеса – местного тренера, который особо не выделялся. Это всё равно что сборную России сейчас возглавил бы Магомед Адиев. Самый яркий хайлайт в тренерской карьере Ибаньеса – работа… в сборной Перу на ЧМ-2018, но тогда он занимался с вратарями. И вряд ли мог представить, что станет главным. Впрочем, в этом всё равно не было большого смысла. Перу было уже не спасти. С новым тренером выиграли дебютный матч с Боливией (3:1), а остальные результаты – две ничьих и три поражения. После завершения квалификационного этапа Ибаньеса предсказуемо уволили. Зато у него теперь есть солидная строчка в резюме.

Новый выбор Перу – 43-летний Мануэль Баррето. Почти вся его игровая карьера прошла на родине, а с 2017-го он начал тренировать. При этом периодически менял роли: например, в 2021-м занял пост главы молодёжного департамента в «Университарио». Изначально Баррето попал в сборную на аналогичную роль, это случилось в мае 2025-го. А с сентября он исполняющий обязанности главного тренера. Видимо, задумка проста: сборной необходимо омолодить состав и отказаться от бесконечных вызовов ветеранов.

Состав и правда освежился. Хоть и вряд ли фамилии игроков вам о чём-то скажут. Большинство из них выступает в местном чемпионате, однако есть и звёзды. Два самых дорогих футболиста сборной Перу играют за границей: левый защитник Маркос Лопес представляет «Копенгаген», а атакующий хавбек Пьеро Киспе – «Сидней». Их трансферная стоимость оценивается в € 2,5 млн.

С новым тренером перуанцы уже сыграли один товарищеский матч – уступили 1:2. Кстати, чилийцам, с которыми России также играть в ноябре. Но самое интересное, что обе сборные после встреч с командой Валерия Карпина не сразу улетят к себе на континент, а проведут ещё одну очную встречу в Сочи. Это весьма необычно и даже интересно для болельщиков – можно мысленно перенестись в Южную Америку и почувствовать себя на местной Копе. Главное, чтобы настроение на трибунах было соответствующее.

А ещё в Перу серьёзно работает институт репутации. Год назад был задержан президент местной федерации Агустин Лосано. Ему инкриминировали создание и управление ОПГ «Галактикос», которая занималась отмыванием денег, в том числе по контрактам национальной команды. Однако вскоре Лосано отпустили, потому что следствию так и не удалось доказать причастность чиновника к организованной преступности. При этом дело не закрыто, и периодически Лосано даже вызывают на допросы, но его жизнь особо не изменилась. Хоть он больше и не является президентом федерации, однако по-прежнему посещает некоторые заседания.