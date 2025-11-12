Орлов: все в «Динамо» обрадуются, если Карпин уйдет

Комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении «Динамо» в этом сезоне Мир РПЛ.

– «Динамо» Карпина – это главное разочарование первой половины сезона.

Он взял из «Ростова» двоих игроков – Осипенко и Глебова. Он что, не понимал, что они не смогут стать лидерами в новой команде? В этом его серьезный просчет.

Кроме того, Карпин – тренер, который ничего не выигрывал, у него нет титулов, он не знает, как это. А руководство его приглашало с расчетом, что «Динамо» наконец выстрелит, потратили много денег, а получилось полное разочарование.

В сборной Карпину намного легче, потому что там за команду играют футболисты «Локомотива» и ЦСКА – они приносят успех.

– Перспективы Карпина в «Динамо»? Уж очень активно поползли слухи, что вот-вот может все закончиться.

– Мне кажется, пример «Спартака», который уволил Станковича, очень сильный для динамовского клуба. Игры нет, он сам саркастически оценивает свою работу.

Мне кажется, если Карпин подаст заявление об уходе, все в «Динамо» обрадуются. Потому что эксперимент, очевидно, не удался, – сказал Геннадий Орлов.