Названа идеальная кандидатура на пост тренера «Спартака»

Футбольный аналитик Александр Бубнов высказал мнение, что чешский специалист Марцел Личка является наилучшим кандидатом для московского «Спартака».

«Личка – нормальный вариант для «Спартака»? Да. Больше того, Аршавин сказал, что 100% Личка. Вообще. Без вариантов. Самый идеальный вариант», – заявил Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем, который возглавлял клуб с лета 2024 года. После первого круга текущего сезона РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, ранее входивший в штаб Станковича.

Марцел Личка руководил московским «Динамо» с 2023 по 2025 год, а до этого, с 2020 по 2023-й, возглавлял «Оренбург».