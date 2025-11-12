Названа идеальная кандидатура на пост тренера «Спартака»

Бубнов назвал идеальную кандидатуру на пост главного тренера «Спартака»

Футбольный аналитик Александр Бубнов высказал мнение, что чешский специалист Марцел Личка является наилучшим кандидатом для московского «Спартака».

«Личка – нормальный вариант для «Спартака»? Да. Больше того, Аршавин сказал, что 100% Личка. Вообще. Без вариантов. Самый идеальный вариант», – заявил Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем, который возглавлял клуб с лета 2024 года. После первого круга текущего сезона РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, ранее входивший в штаб Станковича.

Марцел Личка руководил московским «Динамо» с 2023 по 2025 год, а до этого, с 2020 по 2023-й, возглавлял «Оренбург».

Спорт день за днем: главные новости
