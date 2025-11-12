Сборная России показала капитанскую повязку на матч с командой Перу

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографии повязки, с которой выйдет капитан национальной команды на товарищеский матч с Перу.

© Сборная России по футболу

"Наша капитанская повязка на игру с Перу. Она посвящена городу-герою Ленинграду", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Товарищеский матч между сборными России и Перу состоится в среду, 12 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Следующий матч команды Валерия Карпина состоится в субботу, 15 ноября. В этот день Россия встретится с национальной командой Чили на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало – в 18:00 по столичному времени.