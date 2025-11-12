Нападающий покинул «Амкал»

Виктор Блатов сообщил, что покинул «Амкал».

«Месяцок получился богатый на трофеи, но третьего точно не будет в ближайшее время. К моему большущему сожалению… Большая благодарность всем причастным. ТШ «Амкала», что так подготовили к завоеванию трофеев. И третье фото (победа в челлендже на айфон) четко дает понять – предсказание сбылось», – написал нападающий.

Ранее почти все победители челленджа с пенальти на айфон покинули «Амкал»: Иван Баранов – в 2022 году, Антон Гооге в 2023-м. В 2024-м победителем челленджа стал Илья Скроботов, который был выставлен на трансфер после Суперкубка, но в итоге остался в команде

Блатов пришел в «Амкал» во время WINLINE Кубка Лиги-2025, но ни разу не сыграл за клуб в турнире. Единственный раз форвард появился на поле в Кубке России против «Енисея» (1:2).