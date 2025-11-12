Ротенберг назначен генеральным директором "Локомотива"

Экс-футболист "Локомотива" Борис Ротенберг занял пост генерального директора клуба вместо Владимира Леонченко.

На прошедшем заседании совета директоров "Локомотива" было объявлено о завершении работы Владимира Леонченко на посту генерального директора клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Совет директоров клуба сообщает о принятом решении назначить Бориса Борисовича Ротенберга генеральным директором АО "ФК "Локомотив" Москва". С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций "Локомотива". Вместе сделаем "Локомотив" еще сильнее!", - приводит заявление "Локомотива" "Спорт-экспресс".

Борис Ротенберг в составе "Локомотива" завоевал титул чемпиона России, трижды выигрывал Кубок страны как футболист. С 2022 года он работал в клубе, занимал пост заместителя гендиректора.

Новый гендиректор клуба отметил, что давно работает в его системе и пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное ему доверие. "Локомотив" после первого круга набрал 30 очков и занимает четвертое место, отставая от лидеров - "Краснодара" и ЦСКА - на три очка.