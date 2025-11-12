Владимир Леонченко ушел с поста гендиректора московского "Локомотива"

Владимир Леонченко покинул пост генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщило издание "Спорт-Экспресс".

Его место занял бывший защитник команды Борис Ротенберг. Он провел в составе клуба 17 матчей. Также футболист выступал за московское "Динамо", "Ростов", подмосковные "Химки" и владикавказскую "Аланию". Спортсмен завершил карьеру в 2022 году и позже занимал должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.

Бронзовый призер в составе "Локомотива" 1994 года Владимир Леонченко занимал пост генерального директора клуба с 2020 года. Он сменил Василия Кикнадзе.

Тогда же на заседании избрали нового председателя совета директоров клуба. Вместо Анатолия Мещерякова им стал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Плутник.