Владимир Леонченко ушел с поста гендиректора московского "Локомотива"

Москва24иещё 18

Владимир Леонченко покинул пост генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщило издание "Спорт-Экспресс".

Владимир Леонченко ушел с поста гендиректора московского "Локомотива"
© Москва24

Его место занял бывший защитник команды Борис Ротенберг. Он провел в составе клуба 17 матчей. Также футболист выступал за московское "Динамо", "Ростов", подмосковные "Химки" и владикавказскую "Аланию". Спортсмен завершил карьеру в 2022 году и позже занимал должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.

Бронзовый призер в составе "Локомотива" 1994 года Владимир Леонченко занимал пост генерального директора клуба с 2020 года. Он сменил Василия Кикнадзе.

Тогда же на заседании избрали нового председателя совета директоров клуба. Вместо Анатолия Мещерякова им стал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Плутник.

Главное сейчас
Москва24: главные новости
Главное сейчас
Москва24: главные новости