У Соболева родился сын

Футболист «Зенита» Соболев сообщил о рождении сына
Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев сообщил, что его супруга Елена родила мальчика.
— Отец двух сыновей. 9.11.25, — написал Соболев в Telegeram‑канале.
Также пара воспитывает сына Сергея, который родился в феврале 2017 года.
Соболев выступает за «Зенит» с августа 2024 года. Всего он провел за «сине‑бело‑голубых» 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.
