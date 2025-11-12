Экс-тренер «Торпедо» готов возглавить «Спартак»

Парфенов готов возглавить «Спартак»: «Команда должна бороться за золото. У меня достаточно опыта. Я точно знаю, что делать»
Дмитрий Парфенов высказался о возможности стать главным тренером «Спартака» после отставки Деяна Станковича.
– Есть версия, что в «Спартак» нужно назначить русского тренера. Вы бы хотели возглавить красно‑белых?
– Думаю, что если вы спросите у любого тренера, то он ответит, что да. Я не чужой человек для этой команды, поэтому да.
Здесь вопрос стоит не просто в «поработать в «Спартаке». У нас вот уже приезжали поработать… Речь о том, чтобы дать результат.
– Понимаете, что нужно сделать, чтобы «Спартак» стал бороться за чемпионство?
– Почему нет? Эта команда должна бороться за золото. У меня достаточно опыта. Я точно знаю, что делать, – сказал Дмитрий Парфенов.
