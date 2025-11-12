Футболисты сборной Нигерии бойкотируют тренировки в преддверии матча квалификации чемпионата мира‑2026 против команды Габона из‑за задолженности по бонусам и надбавкам, сообщил в социальных сетях журналист Олувашина Океледжи.

По его данным, игроки не получили положенные им выплаты за выход в финальную стадию Кубка африканских наций 2025 года и плей‑офф отборочного турнира чемпионата мира.

Сборная Нигерии в четверг в Рабате сыграет с габонцами в полуфинале плей‑офф второго раунда квалификации ЧМ. По данным Soccer Laduma, в тренировке в понедельник приняли участие 14 игроков нигерийской команды.

Защитник сборной Нигерии Виллиам Трост‑Эконг в социальных сетях заявил, что как только решение будет найдено, игроки «первыми подтвердят это».