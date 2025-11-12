Галактионов может возглавить «Динамо»

«Динамо» рассматривает кандидатуру Михаила Галактионова на замену Валерию Карпину, сообщил журналист Иван Карпов.

Действующий контракт «Локомотива» и Галактионова рассчитан до завершения этого сезона. Отмечается, что неустойка за расторжение договора составляет 20 миллионов рублей.

Не исключен, что Галактионов окажется зимой в «Динамо», учитывая изменения в руководстве «Локомотива», в котором новым генеральным директором, как сообщается, станет Борис Ротенберг-младший.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-ю строчку в таблице Мир РПЛ, имея в активе 30 баллов в 15 матчах. «Динамо» идет на 10-й позиции, набрав 17 очков в 15 играх.