Рубиалес наконец-то прокомментировал поцелуй с футболисткой Эрмосо

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес не собирается извиняться перед Дженнифер Эрмосо за поцелуй.

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании. Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.