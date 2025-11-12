Объявлено, когда в РПЛ введут новый лимит на легионеров

Министр спорта Михаил Дегтярев подпишет указ о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца 2025 года. Об этом сообщает «Ведомости».

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза, РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее Станислав Черчесов предложил ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ.