Травмированные игроки ЦСКА провели тренировку на поле

Восстанавливающиеся от травм футболисты московского ЦСКА Игорь Акинфеев, Мойзес и Матеус Алвес провели тренировку на поле.

Вратарь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в матче 11‑го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) 5 октября и с тех пор не играл. Защитник Мойзес получил травму перед матчем 14‑го тура против «Пари НН» (2:0) 31 октября. У хавбека Алвеса повреждение мышц бедра, бразилец не появляется в матчах с 5 октября.

— Игорь, Матеус и Мойза на поле. Восстановление идет по плану, — сказано в подписи к видео в Telegram‑канале ЦСКА.

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что перечисленные игроки восстановятся к игре со «Спартаком». Матч 16‑го тура пройдет 22 ноября на поле «красно‑белых».

