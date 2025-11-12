Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити»

Гвардиола может рассмотреть уход из «Ман Сити» летом. Клуб ценит Компани, Де Дзерби, Ираолу (The Times)
Пеп Гвардиола рассматрит возможность ухода с поста главного тренера «Манчестер Сити» по итогам сезона-2025/26, сообщает The Times со ссылкой на источники.
54-летний каталонский тренер еще не принял решения о своем будущем. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27, и Пеп всегда отрабатывал соглашения, однако люди, знакомые с ситуацией, полагают, что теперь его уход следующим летом, когда он завершит десятый сезон во главе «Сити», не исключен.
Считается, что лето 2026 года – подходящее время для Гвардиолы, чтобы уйти. Обновленный состав команды устоялся, тренер выиграл все трофеи, а десять лет – это серьезный срок на одном месте, особенно для человека, который до переезда в Великобританию не работал дольше четырех лет в одной команде. Впрочем, те же люди предсказывали уход Гвардиолы, но в итоге он продлил контракт.
Отметим, что вердикт по делу о 115 обвинениях в финансовых нарушениях в отношении «Ман Сити» еще не объявлен, хотя клуб неоднократно отрицал правонарушения и заявлял, что у него есть «исчерпывающий набор неопровержимых доказательств», которые помогут снять обвинения. Гвардиола в 2023 году заявил, что будет тренировать «Сити» даже в Первой лиге (третий дивизион Англии – Спортс’‘).
Это не первый раз, когда будущее Гвардиолы оказывается под вопросом. Человеком, который каждый раз убеждал Пепа остаться, был Хальдон аль Мубарак – у тренера и председателя правления «Манчестер Сити» сложились очень хорошие отношения.
Также каталонец хорошо ладит с Угу Вианой, который летом сменил Чики Бегиристайна на посту спортивного директора. Португалец впечатлил тренера трудолюбием и тем, что он всегда готов проводить время с Гвардиолой и его ближайшим окружением на тренировочной базе, где они часто вместе обедают или пьют кофе за одним столом.
Считается, что неудачный прошлый сезон отнял у главного тренера «Сити» много сил как в профессиональном, так и в личном плане. Уйдет ли он следующим летом, будет зависеть от того, сможет ли Пеп найти в себе силы продолжать работать, сможет ли он и дальше выжимать максимум из этих игроков. Исключено, что Гвардиола останется в клубе еще на пять-десять лет.
Также уход Гвардиолы может в определенной степени зависеть от того, сможет ли клуб найти ему подходящего преемника. Он и его тренерский штаб осознают огромную ответственность перед клубом и болельщиками. Тренер готов дать совет по поводу нового тренера, если его попросят.
Например, бывший капитан «Сити» Венсан Компани, пользуется большой поддержкой внутри клуба, хотя недавно он продлил контракт с «Баварией» до 2029 года. У Роберто Де Дзерби («Марсель») тоже есть поклонники в клубе, и сам Гвардиола, отмечал работу бывшего тренера «Брайтона». Также работа Андони Ираолы в «Борнмуте» не осталась незамеченной.
Изначально Пеп планировал после ухода из «Манчестер Сити» тренировать в Италии, но уровень Серии А снизился за последние годы, поэтому теперь более вероятным кажется его назначение на пост тренера сборной.
