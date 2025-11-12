«Арсенал» и «Челси» заинтересованы в нападающем «Милана»

Вингер итальянского «Милана» Рафаэл Леау может продолжить свою карьеру в Английской Премьер-лиге. Интерес к португальскому футболисту проявляют два ведущих клуба Лондона. Согласно информации издания Caught Offside, на игрока претендуют «Арсенал» и «Челси».

Лондонский «Арсенал» готов инициировать трансферное предложение за португальца в размере £ 75 млн (€ 85 млн). Предложение от «Челси» на зимнее трансферное окно пока не сформировано, однако известно, что прошлым летом клуб предлагал за Леау сумму в £ 100 млн (€ 113 млн).

Отмечается, что сам игрок положительно относится к перспективе переезда в АПЛ.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Рафаэла Леау оценивается в € 70 млн. Контракт вингера с «Миланом» рассчитан до июня 2028 года.