Молодежная сборная России обыграла команду Ирана на старте международного турнира в Киргизии
Молодежная сборная России (U‑21) по футболу обыграла команду Ирана (U‑23) в матче первого тура международного турнира в Киргизии.
Встреча в Манасе завершилась со счетом 2:0. Голы забили Даниил Моторин (34‑я минута) и Даниил Шанталий (76), которому ассистировал Дмитрий Кучуруга. Также на 90+6‑й минуте Никита Салтыков не реализовал пенальти.
В следующих матчах команда Ивана Шабарова 15 ноября сыграет против сборной Бахрейна (U‑23), а 18 ноября — с командой Киргизии (U‑23).