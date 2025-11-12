Сборная России обыграла команду Ирана

Молодежная сборная России (U‑21) по футболу обыграла команду Ирана (U‑23) в матче первого тура международного турнира в Киргизии.

© Молодежная сборная России

Встреча в Манасе завершилась со счетом 2:0. Голы забили Даниил Моторин (34‑я минута) и Даниил Шанталий (76), которому ассистировал Дмитрий Кучуруга. Также на 90+6‑й минуте Никита Салтыков не реализовал пенальти.

В следующих матчах команда Ивана Шабарова 15 ноября сыграет против сборной Бахрейна (U‑23), а 18 ноября — с командой Киргизии (U‑23).