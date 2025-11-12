Семин оценил смену гендиректора "Локомотива"

Решение совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" сменить генерального директора закономерно, поскольку политика Владимира Леонченко не оправдала себя. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин.

В среду стало известно, что Борис Ротенберг - младший займет пост генерального директора "Локомотива" вместо Леонченко.

"Не удивлен, потому что все закономерно, - сказал Семин. - Те направления, которые он выбирал, нигде не сработали. С немцами не сработали, только команду чуть не вывели в Первую лигу, с большим трудом остались. Те обещания, которые он давал, на мой взгляд, были нереальные, а если реальные, то он их не выполнил. Думаю, решение об уходе Леонченко давно напрашивалось. Наверное, подождали, пока закончится контракт".

"Еще один, наверное, момент - болельщики совсем не симпатизировали Леонченко, а к Борису Ротенбергу есть большая симпатия, - считает Семин. - Они видели, что он душой и сердцем всегда был с командой, даже вне зависимости от количества игрового времени, количества матчей. Думаю, болельщики его поддержат и сейчас. Решение закономерно, он набрался опыта, он человек, который хорошо знает структуру "Локомотива". Хорошо проявил себя в школе, которую возглавляет. Она стала одной из лучших в стране, все решения правильные".

Леонченко 53 года, его назначили на пост гендиректора "Локомотива" в декабре 2020 года. Будучи профессиональным футболистом, он выступал за московский клуб и выиграл с ним бронзовые медали чемпионата России (1994). Аналогичного результата Леонченко смог добиться в столичном "Торпедо" (2000). На посту гендиректора "Локомотива" он сменил Василия Кикнадзе.

Ротенбергу 39 лет, он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2022 году. До этого на протяжении 6 лет выступал за "Локомотив", с которым выиграл чемпионат России (2018), а также кубок (2017, 2019, 2021) и суперкубок страны (2019). После завершения профессиональной карьеры работал в менеджменте "Локомотива" в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола, а позднее был назначен заместителем генерального директора клуба.