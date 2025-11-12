Черчесов ответил на вопрос об интересе со стороны "Спартака"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны "Спартака" после ухода главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

"Со мной никто из московских команд не связывался, работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься. Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был", – приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Во вторник, 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении договора с главным тренером команды Деяном Станковичем, который работал в клубе с лета 2024 года. Ранее Черчесов уже тренировал московскую команду с 2007 по 2008 год.

На данный момент 62-летний Черчесов возглавляет грозненский "Ахмат". Он был назначен главным тренером команды 6 августа. За это время специалист провел с клубом 17 встреч в рамках чемпионата и Кубка России. Вместе с Черчесовым грозненцы одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.