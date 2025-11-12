Титов прокомментировал уход Станковича из «Спартака»

Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Егор Титов прокомментировал уход Деяна Станковича с поста главного тренера московского клуба.

"Эта ситуация, что надо менять тренера, шла давно, но для меня это было непонятно. Конечно, можно было подождать и до большой паузы. Я с уважением отношусь к Деяну, мы играли друг против друга, я знаю его как прекрасного футболиста", — приводит слова Титова Metaratings.

Деян Станкович возглавлял "Спартак" с лета 2024 года. Во вторник, 11 ноября пресс-служба красно-белых объявила о расторжении контракта с сербским специалистом. Под его руководством московская команда набрала 25 очков за 15 туров РПЛ. На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

22 ноября "Спартак" встретится с ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. Встреча пройдет на домашнем стадионе красно-белых. Начало – в 16:45 по московскому времени.