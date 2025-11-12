Экс-игрок «Динамо» оценил выступление команды в этом сезоне

Семшов о «Динамо»: «Нет вопросов к Карпину. Есть вопросы к игрокам, часть из которых не соответствует высоким задачам. Надо чистить состав»
Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов оценил выступление команды в этом сезоне Мир РПЛ.
На данный момент бело-голубые занимают 10-ю строчку в таблице чемпионата.
«У меня нет вопросов к Валерия Карпину, у меня есть вопросы к игрокам, часть из которых – прежде всего, в обороне – не соответствует высоким задачам. Не то что чемпионству не соответствует, а даже борьбе за третье место. Много кивают на первый сезон Лички, но и там большую часть сезона команда не была в тройке, а за пять туров до конца отставала от первого места на 9 очков. «Динамо» нужно усиливать оборону, – нужны два топовых центральных защитника. Да, два года назад боролись за первое место, но «Краснодар» за это же место боролся 10 лет. Не думаю, что надо хаять Карпина – футболисты должны понимать, в каком клубе играют. Если с командами второй восьмерки лидеры команды еще шебуршат, то с топами вообще пропадают. Как так, где лидерские качества? А так проще всего валить – этой весной на Личку, сейчас на Карпина. Надо чистить состав, прощаться с теми, кто не соответствует задачам», – сказал Игорь Семшов.
