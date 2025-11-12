Черчесова назвали физруком

Известный блогер Илья Мэддисон, ранее жестко критиковавший работу Валерия Карпина в «Динамо», в своем Telegram-канале выступил против его увольнения в случае замены на Станислава Черчесова.

«Если в «Динамо» реально хотят назначить Черчесова, то я полностью за Карпина! Черчесов — тотальный физрук», — написал Мэддисон.

В 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» дома уступило «Акрону» из Тольятти. Встреча, которая прошла в Москве 8 ноября, завершилась со счетом 1:2.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Он также продолжает тренировать сборную России. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.