Низовцев высказался о возможном назначении Талалаева в «Спартак»

Бывший полузащитник «Балтики» и ЦСКА Максим Низовцев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

– Я думаю, точка кипения была такая, что приняли решение, чтобы до конца чемпионата другой тренер вел команду. Вы знаете, что только в течение месяца может руководить тренер, который не обладает лицензией. За этот месяц они будут искать тренера. Этот шаг был осознанным от руководства, – сказал Низовцев.

– «Спартак» отстает от первого места на 8 очков. Как считаете, они еще находятся в чемпионской гонке?

‎– 8 очков – это 3 игры. Еще 15 матчей. Если вы скажете по игре, то нет. Если по очкам, то да.

– Как вы считаете, подойдет ли Андрей Талалаев из «Балтики» на роль главного тренера «Спартака»?

‎– Давайте прямо говорить: Талалаев в первом круге зарекомендовал себя с хорошей стороны. Одно поражение в 15 турах о многом говорит. Сама игра хорошая.

После 15 туров «Балтика» с 28 очками занимает 5-е место в РПЛ.

Контракт Талалаева с «Балтикой» рассчитан до конца сезона 2026/27.