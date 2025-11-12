Акинфеев ответил, хочет ли стать тренером

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о тренерской карьере.

© ПФК ЦСКА

"Пока я не хочу быть тренером. Профессиональную карьеру не заканчиваю, сейчас я игрок ЦСКА, а что будет дальше — узнаете через полгода", - приводит слова Акинфеева "Чемпионат".

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, в составе "армейцев" голкипер шесть раз становился чемпионом страны, восемь раз завоевывал Кубок России, а также становился победителем Кубка УЕФА. Действующий контракт Акинфеева с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Также на счету Игоря Акинфеева 110 матчей в составе национальной команды России, пять раз он признавался лучшим голкипером России по версии РФС.