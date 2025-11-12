«Барселона» хочет приобрести Гарри Кейна

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть состав испанской «Барселоны» следующим летом. В связи с этим, по информации издания The Guardian, каталонский клуб определил форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна в качестве приоритетного кандидата на замену польского игрока.

© Соцсети

Сине-гранатовые рассматривают англичанина как идеальную опцию для усиления своей атакующей линии. Источник сообщает, что «Барселона» потенциально готова активировать опцию выкупа в контракте Кейна в размере € 65 млн предстоящим летом.

В текущем сезоне 2025/2026 32-летний Гарри Кейн продемонстрировал высокую результативность. За 17 проведенных матчей форвард записал на свой счет 23 забитых мяча и выполнил три голевые передачи. Действующее контрактное соглашение английского нападающего с «Баварией» рассчитано до середины 2027 года.