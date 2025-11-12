Выяснилось, продлит ли «Локомотив» контракт с Галактионовым

«Локомотив» продлит контракты с Галактионовым и Ульяновым на три года. Это первые решения Ротенберга-младшего («Чемпионат»)
«Локомотив» подпишет новые соглашения на три года с главным тренером Михаилом Галактионовым и спортивным директором клуба Дмитрием Ульяновым, сообщил «Чемпионат».
Отмечается, что это первые решения Бориса Ротенберга-младшего на посту генерального директора команды.
Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.
В этом сезоне команда находится на четвертой позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков в 15 матчах.
«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году
«Шанхай Дрэгонс» о составе сборной России: «Пиво-мужик, борода-мужик, казино-мужик. Всех узнали? Мяч-игра»
Владислав Коновалов после матча с УНИКСом: «Алексей Швед – украшение нападения любой команды»
«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году
«Шанхай Дрэгонс» о составе сборной России: «Пиво-мужик, борода-мужик, казино-мужик. Всех узнали? Мяч-игра»
Владислав Коновалов после матча с УНИКСом: «Алексей Швед – украшение нападения любой команды»