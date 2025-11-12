Акинфеев рассказал, как болельщики «Спартака» пытались его унизить

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографической книге рассказал, как болельщики московского «Спартака» попытались его унизить.​ Отрывок из книги приводит Sport24.

История произошла в 2006 году. В одном из матчей между армейцами и «Спартаком» итальянский арбитр Массимо Де Сантис удалил Акинфеева с поля за якобы игру рукой. После этого ЦСКА пропустил гол со штрафного и сыграл вничью, а ситуация вызвала широкий резонанс в СМИ.​

Позднее, получив приз лучшего вратаря сезона на торжественной церемонии, Акинфеев оказался в центре неприятного эпизода: на экране был показан видеоролик, созданный болельщиками «Спартака», где были собраны все ошибки голкипера. По словам самого Акинфеева, тогда он испытал шок и чувство унижения, но, стоя на сцене перед полным залом игроков, тренеров и журналистов, старался не выражать эмоций. История, по словам футболиста, настолько была некрасивой, что не получила дальнейшего распространения в прессе.

39-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.