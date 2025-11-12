«Вулверхэмптон» назначил тренера из Чемпионшипа

«Вулверхэмптон» назначил Эдвардса главным тренером. «Мидлсбро» получит около 3 млн фунтов
Новым главным тренером «Вулверхэмптона» стал Роб Эдвардс, работавший в «Мидлсбро».
42-летний валлиец и клуб из графства Уэст-Мидлендс заключили контракт на 3,5 года.
Как сообщает Бен Джейкобс, «Мидлсбро», который под руководством Роба шел на втором месте в таблице Чемпионшипа после 15 туров, получит около 3 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Эдвардс в четвертый раз пришел в «Вулверхэмптон». Он выступал за клуб как футболист, был исполняющим обязанности главного тренера, а также работал с молодежной командой.
В начале ноября «Вулвс» уволили Витора Перейру с поста главного тренера. У команды нет побед в 11 турах АПЛ – 9 поражений и 2 ничьих. Клуб замыкает таблицу, имея 2 очка.
