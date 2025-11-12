«Шанхай Дрэгонс» о составе сборной России: «Пиво-мужик, борода-мужик, казино-мужик. Всех узнали? Мяч-игра»
В «Шанхай Дрэгонс» пошутили о составе футбольной сборной России.
Ранее стало известно, что в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Перу и Чили вызваны 30 футболистов. Игры состоятся 12 и 15 ноября.
«Нихао, дорогой друг! Информационное сообщение «Шанхай Дрэгонс», самая лучшая команда мир. Самая большая хоккейная арена мир – нет игра, огорчение. Хорошая новость: «Достояние-Арена» матч сборная России мяч-игра. Шэнбидебао радость, все следить за великий мастер! «Шанхай Дракон» разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно, требование. Всех узнали? Хоккей игра возвращение скоро», - говорится в сообщении китайского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
