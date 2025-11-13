ЦСКА выиграл в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над молодежным составом в товарищеском матче.

© ПФК ЦСКА

"Закончили спарринг с молодежкой победой со счетом 2:1. У нас забил Матия Попович и случился автогол, за молодежку отличился Саша Марков", - сообщает пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА после 15 сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 33 набранными очками, "Краснодар", лидирующий в таблице, имеет в своем активе такое же количество баллов.

В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с московским "Спартаком", который занимает 6 место с 25 очками.