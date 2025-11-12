Сборные России и Перу сыграли вничью в товарищеском матче

Окончен товарищеский матч, в котором играли сборная России и национальная команда Перу. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного судьи матча выступил Камаль Умудлу (Азербайджан).

На 18-й минуте Александр Головин открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд. На 82-й минуте Алекс Валера сравнял счёт.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой ранее. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).