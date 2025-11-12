Сборная России не удержала победу над Перу

Полузащитник Александр Головин вывел россиян вперед на 18-й минуте игры. Гости ушли от поражения на 82-й минуте после точного удара нападающего Алекса Валеры.

© сборная России

Товарищеские матчи

Гол: Головин, 18 - Валера, 82.

Россия: Сафонов, Вахания (Бевеев, 46), Мелёхин, Осипенко, Горшков (Круговой, 65), Пруцев, Умяров (Черников, 65), Батраков, Ал. Миранчук, Головин (Садулаев, 77), Сергеев (Тюкавин, 65).

Перу: Гальесе, Норьега (Претель, 75), Гарсес, Лопес, Кастро (Рейна, 60), Араухо, Тавара (Кабрера, 46), Угарисса (Валера, 60), Ласо, Кончча, Инга (Кеведо, 60).

Предупреждения: Умяров, 26, Батраков, 52, Норьега, 57, Бевеев, 67, Ласо, 86.