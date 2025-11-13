Защитник сборной России обратился к болельщикам

Защитник сборной России Данил Круговой обратился к болельщикам.

© РФС

"Всегда рад сыграть в Питере, рад сыграть за сборную. Спасибо всем, кто пришёл! Мы совсем скоро уже вылетаем в Сочи, будем готовиться к игре против Чили. И ещё! Благодарю всех, кто голосовал и выбрал меня игроком месяца в ЦСКА!" - написал Круговой в своем телеграм-канале.

В среду, 12 ноября, национальная команда России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче, который состоялся на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Александр Головин и Валера.

Ранее пресс-служба ЦСКА объявила, что Данил Круговой был признан лучшим футболистом "армейцев" по итогам октября.