Лионель Месси сравнил значимость чемпионата мира и «Золотого мяча».

«Второй чемпионат мира важнее, чем девятый «Золотой мяч» – сказал Месси.

Чемпионат мира 2022 года обернулся победой для сборной Аргентины. Месси забил семь голов и отдал три голевых передачи в семи матчах турнира. С победой на мундиале Месси завоевал все крупные трофеи в карьере.

Ранее аргентинец продлил контракт с «Интер Майами» и заявил, что поедет на ЧМ-2026, если ему позволит здоровье. В текущем сезоне МЛС аргентинец установил рекорд первенства по голам в регулярном чемпионате. С учетом первых трех матчей плей-офф на счету аргентинца 34 гола и 17 голевых передач в 31 встрече.

«Интер Майами» не завоевал ни одного трофея в «Интер Майами». В четвертьфинале плей-офф «Майами» сыграет с «Цинциннати».