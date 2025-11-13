Сафонову настоятельно рекомендовали уходить из ПСЖ

Футбольный эксперт Андрей Созин после ошибки вратаря сборной России Матвея Сафонова в матче против Перу призвал голкипера уйти из французского «ПСЖ», передает «Чемпионат».

© Соцсети

«Ему нужно из «ПСЖ» срочно уходить. Да, он играл в прошлом сезоне, и немало. Да, выиграл несколько титулов. Но сейчас он не играет, видимо, играть и не будет. И вот снова пропускает за сборную, ошибается», — сказал Созин.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.