Вратарь Перу поделился впечатлениями о сборной России

Вратарь и капитан сборной Перу Педро Гальесе поделился впечатлениями о российской национальной команде. Товарищеский матч между сборными завершился вничью – 1:1.

© РФС

«У России довольно жесткая и хорошо организованная команда. Мы смотрели видео с игрой россиян, поэтому знали, что так будет и смогли подготовиться. Стремились показать себя», – сказал Гальесе.

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, наивысшее с момента отстранения от крупных международных турниров. Перу не отобралась на чемпионат мира – 2026 и занимает 49-е место.

Гальесе – самый опытный игрок сборной Перу. 35-летний капитан выступает за сборную с 2014 года. Последние пять лет выступает за «Орландо Сити» из МЛС, пропускал от полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука.

Следующий матч сборная России проведет с Чили.