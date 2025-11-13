Сборная России объявила состав на матч с Чили

Сборная России опубликовала список футболистов, которые сыграют в товарищеском матче с Чили.

Вратари: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Максим Бориско ("Балтика", Калининград), Виталий Гудиев ("Акрон", Тольятти).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА, Москва), Руслан Литвинов ("Спартак", Москва), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград), Юрий Горшков ("Зенит", Санкт-Петербург).

Полузащитники: Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Александр Черников ("Краснодар"), Наиль Умяров ("Спартак", Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Данил Пруцев (оба – "Локомотив", Москва), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Максим Глушенков ("Зенит", Санкт-Петербург), Александр Головин ("Монако"), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба – "Динамо", Москва), Николай Комличенко ("Локомотив", Москва).

Вчера, 12 ноября, сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче, который проходил на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге - 1:1. В субботу, 15 ноября, национальная команда России сыграет с Чили в "Сочи" на стадионе "Фишт". В заявку команды на матч с чилийцами не попал голкипер Матвей Сафонов, который провел все 90 минут на поле в матче с Перу и пропустил 1 мяч.