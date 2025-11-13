Комментатор Черданцев объяснил, какой тренер нужен «Спартаку»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, какой главный тренер нужен московскому «Спартаку».

© Соцсети

Во вторник «Спартак» объявил, что расторг соглашение с Деяном Станковичем по соглашению сторон. Серб работал в команде с 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

— Идеальный тренер для «Спартака»?

— Нет идеального. Ни для одной команды в мире нет идеального тренера. Спорт — это многогранная вещь. «Спартаку», как и любой российской команде за редким исключением, точно не подходит иностранец без опыта работы в каком‑либо качестве в России. Посмотрим, что получится у Челестини (в ЦСКА) вдолгую. Всё пока хорошо, но это момент на короткой дистанции. Понимание специфики российского футбола занимает слишком много времени, чтобы его тратить на адаптацию. По крайней мере, это должен быть человек, знающий, что такое работа под давлением.

«Спартак» — самая медийная команда страны с соответствующим вниманием всех СМИ. Здесь нужно быть психологически очень крепким человеком и быть готовым не только принимать поражения, но и бесконечную медийность, которую потянет далеко не каждый, — сказал Черданцев «Матч ТВ».

«Спартак» после первого круга МИР РПЛ набрал 25 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре «красно‑белые» 22 ноября примут ЦСКА.

