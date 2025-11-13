Роналду рассказал, что самое сложное в футболе

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии высказался об адаптации к современному футболу.

© Sports.ru

– Забивать голы стало легче или сложнее?

– На мой взгляд, забивать голы – это самое сложное в футболе.

Я смог адаптироваться к современному футболу, к физическим и психологическим условиям, к особенностям клубов, сборных и лиг.

Умный игрок адаптируется. Так я думаю и буду думать дальше.

Футбол уже не тот, что был несколько лет назад. Даже не такой, как год назад. Но работа должна быть такой же: в одних аспектах можно набирать силу, а в других – терять, – сказал Криштиану Роналду.