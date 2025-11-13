Более 70 спортсменов призвали отстранить Израиль от турниров

Более 70 спортсменов присоединились к правозащитным группам, призывающим Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить Израиль от международных соревнований из-за притеснений палестинцев, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Al Jazeera.

© Газета.Ru

Среди подписавших письмо, направленное главе УЕФА Александру Чеферину, в котором призывается разорвать связи с Израильской футбольной ассоциацией, числится полузащитник «Монако» Поль Погба.

«Безнаказанность Израиля может быть прекращена только в результате коллективных действий, основанных на принципах совести, включая меры по недопущению израильтян на спортивные и культурные мероприятия».

25 сентября появилась информация, что УЕФА готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров. При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

Ранее в Израиле ответили на призывы к отстранению от международных турниров.