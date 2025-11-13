Сборная Алжира хочет пригласить брата Мбаппе, как уже было с сыном Зидана
Алжирская федерация футбола хочет привлечь в свою сборную младшего брата Килиана Мбаппе Этана, также имеющего французское гражданство, сообщает Foot Mercato со ссылкой на Win Win.
Ранее за алжирскую команду дебютировал Люка Зидан, сын Зинедина Зидана, сменивший спортивное гражданство в сентябре.
18-летний Этан Мбаппе может представлять Алжир благодаря алжирскому происхождению матери, Файзы Ламари. Полузащитник «Лилля» уже выступал за сборную Франции U19.
