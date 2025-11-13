Лапорта высказался о системе правления «Барселоны»

Лапорта о системе правления «Барсы»: «Пока я президент, клуб будет принадлежать сосьос. Более 125 лет мы привержены свободе и культуре Каталонии – неуместно сводить все к бизнесу»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не намерен менять модель управления клубом.
«Каждый волен поступать так, как считает нужным. Пока я президент «Барсы», клуб будет принадлежать сосьос. Это выходит за рамки бизнеса, нацеленного на получение прибыли. Мы, каталонцы, открыты миру, устойчивы, инклюзивны и поддерживаем друг друга... Более 125 лет мы привержены свободе, демократии, Каталонии, нашему языку и нашей культуре. Сводить все это к бизнесу неуместно. С точки зрения фандрайзинга мы очень четко это понимаем. Goldman Sachs увидел прекрасную возможность, а инвестиционные фонды, которые привлекли 1,47 миллиарда евро, которые мы использовали для финансирования стадиона, сочли нашу систему структурирования привлекательной. Мы являемся национальным достоянием», – сказал Лапорта.
